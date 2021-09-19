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В Індонезії вбили лідера терористичної мережі, пов’язаної з ІДІЛ

Неділя, 19 вересня 2021, 04:25

Найбільш розшукуваний бойовик Індонезії, лідер моджахедів Східної Індонезії – Алі Калора – був убитий в перестрілці з силами безпеки в ході контртерористичної кампанії в гірському районі Парігі Мутонг острова Сулавесі.

Джерело: The Guardian з посиланням на військового начальника Центрального Сулавесі, бригадного генерала Фаріда Макруфа

Деталі: Алі Калора був одним з двох бойовиків, убитих в перестрілці. Інший убитий – Джак Рамадану. Сили безпеки розшукують ще чотирьох членів групи.

Макруф сказав, що "Алі Калора був найбільш розшукуваним терористом і лідером MIT", маючи на увазі індонезійську абревіатуру моджахедів Східної Індонезії Mujahidin Indonesia Timur.

Парігі Мутонг межує з районом Посо, який вважається осередком екстремізму в провінції.

Mujahidin Indonesia Timur присягнула на вірність  ІДІЛ в 2014 році. Група взяла на себе відповідальність за кілька вбивств поліцейських і християн, які є релігійною меншиною.

Теми: Індонезіятероризм
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