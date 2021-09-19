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Італія близька до референдуму про декриміналізацію канабісу, підписи зібрали за тиждень

Неділя, 19 вересня 2021, 11:44
Італія близька до референдуму про декриміналізацію канабісу, підписи зібрали за тиждень

В Італії референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу, швидше за все, відбудеться вже в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Прихильники референдуму зібрали необхідні 500 000 підписів станом на суботу, всього через тиждень після того, як петиція була розміщена в мережі.

"Це незвичайний день не тільки для організаторів, а й для громадян", - заявила прихильниця референдуму Емма Боніно, сенатор, колишній комісар ЄС і колишній міністр закордонних справ.

Прихильники референдуму повинні були до кінця вересня зібрати необхідну кількість підписів. У суботу вони закликали людей продовжити голосування на всякий випадок.

Тепер Касаційний суд, як вища інстанція, повинен вирішити, чи дотримані всі формальні вимоги до референдуму. Тоді італійці зможуть проголосувати з цього питання вже навесні 2022 року.

Референдум спрямований на внесення поправок в закон 1990 року, згідно з яким продаж марихуани карається тюремним ув'язненням від двох до шести місяців, а володіння травичкою для особистого користування карається позбавленням водійських прав.

Серед країн-членів ЄС Португалія, Чехія та Естонія декриміналізували вживання канабісу. Раніше на цьому тижні партія"Зелених" Фінляндії також запропонувала скасувати кримінальну відповідальність за канабіс, що викликало різку реакцію інших великих партій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіяреферендум
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