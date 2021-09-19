Італія близька до референдуму про декриміналізацію канабісу, підписи зібрали за тиждень

В Італії референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу, швидше за все, відбудеться вже в наступному році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Прихильники референдуму зібрали необхідні 500 000 підписів станом на суботу, всього через тиждень після того, як петиція була розміщена в мережі.

"Це незвичайний день не тільки для організаторів, а й для громадян", - заявила прихильниця референдуму Емма Боніно, сенатор, колишній комісар ЄС і колишній міністр закордонних справ.

Прихильники референдуму повинні були до кінця вересня зібрати необхідну кількість підписів. У суботу вони закликали людей продовжити голосування на всякий випадок.

Тепер Касаційний суд, як вища інстанція, повинен вирішити, чи дотримані всі формальні вимоги до референдуму. Тоді італійці зможуть проголосувати з цього питання вже навесні 2022 року.

Референдум спрямований на внесення поправок в закон 1990 року, згідно з яким продаж марихуани карається тюремним ув'язненням від двох до шести місяців, а володіння травичкою для особистого користування карається позбавленням водійських прав.

Серед країн-членів ЄС Португалія, Чехія та Естонія декриміналізували вживання канабісу. Раніше на цьому тижні партія"Зелених" Фінляндії також запропонувала скасувати кримінальну відповідальність за канабіс, що викликало різку реакцію інших великих партій.