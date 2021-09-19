Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Італії різко зросла кількість бажаючих вакцинуватися через обов'язкові COVID-паспорти

Неділя, 19 вересня 2021, 15:51

Кількість записів на вакцинацію проти коронавірусу в Італії різко зросла на цьому тижні після того, як уряд оголосив про необхідність мати COVID-сертифікат для всіх, хто працює.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"У національному масштабі кількість бронювань першої дози збільшилася на 20-40 відсотків у порівнянні з минулим тижнем", - заявив комісар з питань вакцинації Франческо Фігліуоло.

Майже 76 відсотків всіх людей у віці старше 12 років повністю вакциновані проти COVID-19 в Італії.

Нагадаємо, уряд Італії підтримав нову постанову про поширення так званої "зеленої перепустки" на всіх працівників, як у державному, так і в приватному секторі.

Хоча деякі держави Європейського Союзу наказали своїм медичним працівникам зробити щеплення, жодна з них не зробила "зелену перепустку" обов’язковою для всіх працівників.

Італія займає друге місце в Європі за кількістю загиблих від COVID-19 після Великобританії, з моменту початку пандемії у 2020 році понад 130 000 людей померли від цієї хвороби.

Теми: вакцинаціякоронавірусІталія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"

РФ почала масштабні навчання в Чорному морі

Росія може будь-коли перейти до бойових дій на Півдні України – Наєв

фото, відеоУ російському "виші" студент влаштував стрілянину, 8 загиблих. Люди стрибали з вікон

Затримали експосадовця МВС: організував теракт і вбивство мітингарів на Майдані

Головні новини неділі і ночі: "КиївПрайд", Aukus

Усі новини...
вакцинація
В Україні вже зробили 11,4 млн щеплень проти Covid
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
132,5 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу за добу
Останні новини
13:13
"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяг позик перевищив 62 мільярди
13:12
Голова партії "Слуга народу" про відставки в уряді: Ще не кінець вересня...
13:10
МОЗ: 98% госпіталізованих з COVID-19 в Україні – невакциновані
12:47
Рада розгляне "деолігархічний пакет", а Разумков хоче змінити формат погоджувальних
12:46
Стефанчук пропонує ухвалити закон, щоб проводити Раду онлайн
12:42
Холодно й сиро: арктичне повітря накапостить українцям
12:36
Разумков: За "деякі відставки" в Раді пропонують по "50-100 тисяч"
12:35
В уряді призначили гендиректорку Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції
12:11
фотоНа рейсі з Чернівців провалився ґрунт, "Укрзалізниця" змінила маршрут потягу
11:59
Російська агресія, Крим, COVID: у МЗС назвали теми візиту Зеленського до США
Усі новини...