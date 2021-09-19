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У Нідерландах відкрили перший національний пам'ятник Голокосту

Неділя, 19 вересня 2021, 17:34

В Амстердамі відкрили пам'ятник, на якому перераховані імена 102 163 голландських жертв Голокосту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NU.nl.

Це перший національний меморіал Голокосту, побудований в Нідерландах. На відкриття приїхали король Віллем-Олександр і прем'єр-міністр Марк Рютте.

Пам'ятник, спроєктований 75-річним Даніелем Лібескіндом, який втратив родичів під час Голокосту, знаходиться в центрі нідерландської столиці і є лабіринтом цегляних стін, які, якщо дивитися зверху, утворюють єврейські букви і читаються як "на згадку".

На кожній цеглині ​​нанесено ім'я єврея, рому або сінті, депортованого з Нідерландів і загиблого в нацистських концтаборах під час Другої світової війни.

Велика частина єврейського населення Нідерландів була депортована під час німецької окупації.

Будівництво меморіалу затягувалося роками через суперечки про те, де його слід побудувати, про вартість і дизайн. Пам'ятник вартістю 15 мільйонів євро був профінансований коштом приватних пожертвувань, а також Амстердама та інших муніципалітетів.

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