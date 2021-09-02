На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два "золота"
Четвер, 2 вересня 2021, 07:28
На Паралімпіаді у Токіо українські спортсмени Владислав Загребельний і Марія Помазан здобули золоті медалі.
Джерело: Champion.com
Деталі: Український легкоатлет Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину у класі Т37 із результатом 6.59.
Також Загребельний встановив рекорд Європи.
Крім того, легкоатлетка Помазан впевнено здобула золоту медаль у штовханні ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12.24.
Помазан випередила найближчу переслідувачку на 3,09 метра.
Передісторія:
- Українська збірна на Паралімпійських іграх в Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
- Паралімпійські ігри в Токіо проходять з 24 серпня по 9 вересня.
- Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових.