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На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два "золота"

Четвер, 2 вересня 2021, 07:28
На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два золота
Владислав Загребельний, фото Champion.com

На Паралімпіаді у Токіо українські спортсмени Владислав Загребельний і Марія Помазан здобули золоті медалі.

Джерело: Champion.com

Деталі: Український легкоатлет Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину у класі Т37 із результатом 6.59.

Також Загребельний встановив рекорд Європи.

Крім того, легкоатлетка Помазан впевнено здобула золоту медаль у штовханні ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12.24.

 

Помазан випередила найближчу переслідувачку на 3,09 метра.

Передісторія:

  • Українська збірна на Паралімпійських іграх в Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
  • Паралімпійські ігри в Токіо проходять з 24 серпня по 9 вересня.
  • Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових.

Теми: спортОлімпіадаУкраїна
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