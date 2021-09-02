На Паралімпіаді у Токіо українці здобули ще два "золота"

На Паралімпіаді у Токіо українські спортсмени Владислав Загребельний і Марія Помазан здобули золоті медалі.

Джерело: Champion.com

Деталі: Український легкоатлет Загребельний здобув золоту медаль у стрибках у довжину у класі Т37 із результатом 6.59.

Також Загребельний встановив рекорд Європи.

Крім того, легкоатлетка Помазан впевнено здобула золоту медаль у штовханні ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12.24.

Помазан випередила найближчу переслідувачку на 3,09 метра.

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