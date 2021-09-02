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У Кремлі "категорично не згодні" зі США і Україною щодо "Північного потоку - 2"

Четвер, 2 вересня 2021, 10:49
У Кремлі категорично не згодні зі США і Україною щодо Північного потоку - 2

У Кремлі заявляють, що "категорично не згодні" з позицією Вашингтона та Києва, що проект "Північний потік - 2" становить для когось загрозу.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в четвер під час спілкування з журналістами, цитує російське агентство ТАСС

Пряма мова: "Щодо "Північного потоку ". Ви знаєте, що проєкт близький до завершення. Ми сподіваємося, що він буде запущений і зіграє дуже важливу роль в забезпеченні енергобезпеки Європи. Це виключно комерційний проект, який не може становити ні для кого жодної загрози.

Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проект несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому".

Що передувало: Під час візиту президента Володимира Зеленського в США було озвучено спільну заяву про стратегічне партнерство України і США, в якому Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік - 2".

Передісторія:

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2РосіяУкраїнаСША
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