У Кремлі "категорично не згодні" зі США і Україною щодо "Північного потоку - 2"

У Кремлі заявляють, що "категорично не згодні" з позицією Вашингтона та Києва, що проект "Північний потік - 2" становить для когось загрозу.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в четвер під час спілкування з журналістами, цитує російське агентство ТАСС

Пряма мова: "Щодо "Північного потоку ". Ви знаєте, що проєкт близький до завершення. Ми сподіваємося, що він буде запущений і зіграє дуже важливу роль в забезпеченні енергобезпеки Європи. Це виключно комерційний проект, який не може становити ні для кого жодної загрози.

Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проект несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому".

Що передувало: Під час візиту президента Володимира Зеленського в США було озвучено спільну заяву про стратегічне партнерство України і США, в якому Сполучені Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу в обхід України "Північний потік - 2".

Передісторія:

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Тоді ж глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

У разі запуску російського проєкту "Північний потік - 2" наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд кубометрів, для порівняння торік Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд кубометрів газу.

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