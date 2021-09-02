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Столичні комунальники "намили" 5 мільйонів на розчищенні струмка

Четвер, 2 вересня 2021, 12:00
Столичні комунальники намили 5 мільйонів на розчищенні струмка
фото: столична прокуратура

Столична прокуратура провела обшуки на комунальному підприємстві "Плесо" через підозру в розтраті 5 мільйонів гривень на розчищенні струмка.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідство встановило, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок із виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва.

Роботи нібито проводилися з 02.12.2020 по 01.01.2021 та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які було сплачено підрядній організації у повному обсязі.

У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території правоохоронці встановили відсутність виконання будь-яких робіт.

 

Вказано, що під час обшуку 2 вересня на комунальному підприємстві "Плесо" було виявлено та вилучено копії актів приймання-передачі виконаних робіт за вказаним тендером, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

 

Крім того, слідство зафіксувало відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивний характер взаємовідносин суб’єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо: У червні 2020 року заступнику генерального директора столичного КП "Плесо" оголосили підозру в привласненні і розтраті бюджетних коштів, виділених на розчищення і впорядкування струмка Віта в Голосіївському районі: на очищенні струмка "намили" 800 тисяч.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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