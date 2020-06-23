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У Києві на очищенні струмка "намили" 800 тисяч

Вівторок, 23 червня 2020, 18:29
У Києві на очищенні струмка намили 800 тисяч

Заступника генерального директора столичного КП "Плесо" підозрюють у привласненні та розтраті бюджетних коштів, виділених на розчистку та благоустрій струмка Віта в Голосіївському районі.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, "Плесо" уклало з підрядниками договір щодо проведення робіт розчистки та благоустрою струмка Віта - лівої притоки річки Віта, що впадає в Дніпро. У подальшому, попри те, що роботи не були виконані у повному обсязі, заступник генерального директора КП "Плесо" вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких на рахунки підрядних підприємств були безпідставно перераховані понад 800 тисяч гривень.

За результатами слідства посадовцю комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191(привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення)  КК України.

23 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 630 тисяч гривень, але прокуратура буде оскаржувати це рішення.

Пряма мова Максимець: "Посадовець почав переховуватися від слідства, у зв’язку з чим довелось звертатися до суду за дозволом про затримання для доставки до суду для обрання запобіжного заходу. Прокурор просив взяти його під варту, але суд присудив заставу. Тож прокуратура буде оскаржувати це рішення"

Додатково: Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Що передувало: В межах вказаного кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру директорам підрядної та субпідрядної організацій, що виконували роботи з благоустрою струмка.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура
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