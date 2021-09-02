Кличко каже, що вантажівка пошкодила фонтан, бо водій полінувався нести воду

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що в руйнації щойно відкритого фонтану на Арсенальній площі винен водій вантажівки, хоча жодних застережень для водіїв там не помітно.

Джерело: коментар Кличка у Telegram, кореспондент УП, "Хмарочос"

Пряма мова: "Друзі! Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили "сухий" фонтан.

Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче… В результаті – пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.

Зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою".

На Арсенальній пошкодили новий фонтан Фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: За словами Кличка, інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

"А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки", – заявив мер.

Новий фонтан біля м. Арсенальна врочисто відкрили лише напередодні.

Це пішохідна зона, жодних попереджень і перекриттів для водіїв там не встановили.

Світло-музичний "пішохідний" фонтан на території A-Station, за входом у метро "Арсенальна", відкрили ввечері 1 вересня за участю мера, з концертом і шоу. Фонтан має інтелектуальну систему динамічних форсунок, що реагують на світло та музику.

Його відкриття – фінальний акорд у реновації Арсенальної площі, що тривала майже рік.

Відкиття фонтану на Арсенальній, 0109.2021 Фото читачки УП

Світло-музичний фонтан – це подарунок Києву від девелоперської компанії A Development, яка реставрувала корпуси заводу "Арсенал", будівлю військової комендатури та Микільську браму, а також зробила редевелопмент території навколо цих історичних споруд. Так частина площі, раніше закрита парканом, перетворилася на простір A-Station.

Світломузичний фонтан урочисто відкрив мер Києва Віталій Кличко.Для гостей свята виступив піаніст-віртуоз Євген Хмара. О 20:00 відбулося перше музичносвітлове шоу фонтана, спеціально розроблене на тему твору "Palladio" композитора Карла Дженкінса. Оперні виконавці виступали на відкритті у супроводі симфонічного оркестру.