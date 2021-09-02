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До приїзду хасидів в Умань перекинули 800 правоохоронців

Четвер, 2 вересня 2021, 12:30
До приїзду хасидів в Умань перекинули 800 правоохоронців

В Умань приїхали 800 правоохоронців, щоб забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана".

Деталі: Відзначається, що з 1 по 6 вересня на територію Умані прибуде 23 500 тисяч хасидів.

Цього року, за попередніми підрахунками, очікується прибуття близько 50 тисяч паломників з різних країн світу.

Також з 3 вересня в Умань прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю, які нададуть допомогу у забезпеченні публічної безпеки та порядку.

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Передісторія:

  • Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкують 6-8 вересня. 
  • Щороку хасиди приїжджають у цей час в Умань на могилу цадика Нахмана.  
 
 

Українська правда

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Теми: Уманьполіція
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