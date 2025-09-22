Усі розділи
Валентина РоманенкоПонеділок, 22 вересня 2025, 11:45
На святкування Рош га-Шана до Умані прибули вже більше 35 тисяч хасидів
прибуття хасидів. фото Єврейської общини

До Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана – приїхали вже понад 35 тисяч хасидів.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: Офіцер зазначив, що рух паломників відбувається не лише через кордони з країнами Євросоюзу, активно ці громадяни перетинають і кордон з Молдовою. Демченко додав, що прибуття паломників-хасидів триває вже кілька тижнів. Основна ж їхня кількість в’їхала протягом останніх 5 днів.

Пряма мова: "За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися організованими групами. Були і відмови у в'їзді (причини – пов’язані з паспортними документами, або через заборону в’їзду в Україну через порушення українського законодавства раніше).

Оновлено: Як передає "Радіо Свобода", в Умані хасиди взяли участь масовій молитві Тікун а-Клалі під час святкування Рош га-Шана. 

Cвято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня.

Що передувало: Міністерство закордонних справ України закликало прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана у вересні, врахувати відсутність гарантій повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

Знати більше: До Умані їдуть 40 тисяч паломників-хасидів. Розповідаємо, як і коли Україна стала центром хасидизму

Уманьхасиди
Умань
У МЗС нагадали прочанам-хасидам про відсутність гарантій повноцінної безпеки в Україні
Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт в Умані
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 33 тисячі паломників
