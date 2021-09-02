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Слідство у справі MH17 закликало військових РФ поділитися інформацією про ЗРК "Бук"

Четвер, 2 вересня 2021, 13:54

Спільна cлідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малайзійського Боїнга рейсу MH17 в небі над Донбасом, звернулась до російських військових з проханням поділитися інформацією.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті полції Нідерландів, пише "Європейська правда".

Прохання слідчих зроблено в рамках розслідування, що триває, і звернене, зокрема, до жителів російського міста Курськ.

"З Курська був відправлений ЗРК "Бук", яким, як вважає Спільна слідча група (JIT), був збитий цей літак. У цій катастрофі 17 липня 2014 року загинули всі, хто був у пасажирському літаку - 298 осіб", - сказано у повідомленні.

Нідерландська поліція відзначає, що слідство щодо встановлення осіб членів розрахунку і обставин прийняття рішення про застосування цієї зброї просунулося далеко, однак воно ще не повне. У листі слідство звертається до російських військових з проханням поділитися інформацією з JIT, наприклад, фотографіями, відео, електронними листами і офіційними документами такими як військові накази, що стосуються катастрофи з Боїнгом MH17.

Поліція також розмістила два відеоролики для широкої публіки, в яких нідерландський військовий у відставці і батьки загиблого розповідають про важливість отримання відповідей на запитання, які ще залишаються.

У березні 2020 року в Нідерландах почався судовий процес проти 4 обвинувачених, які, на думку нідерландської прокуратури, відповідальні за збиття Боїнга рейсу MH17.

Нове звернення з проханням поділитися інформацією не пов'язане зі справою проти цих чотирьох обвинувачених, а зроблено в рамках подальшого розслідування. Слідство намагається з’ясувати, хто ухвалив рішення про застосування ЗРК "Бук" в Україні, і хто входив до складу розрахунку ЗРК "Бук".

За інформацією JIT, "Бук" належав 53-ій зенітній ракетній бригаді з Курська, і тому відповіді слід шукати там.

Теми: MH17Росіясуд


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