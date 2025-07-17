Глава МЗС Нідерландів до роковин катастрофи MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що його країна не припинить добиватися встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року на Донеччині.

Джерело: Вельдкамп у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник МЗС зробив свою заяву в день 11 роковин знищення військовими РФ пасажирського літака Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Тоді згинули всі пасажири та екіпаж, загалом 298 осіб.

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"Навіть якщо вони ніколи не зможуть забути, вони заслуговують на мир". Через одинадцять років після збиття рейсу MH17 це залишається актуальним для близьких загиблих як ніколи. Сьогодні я роблю паузу, щоб вшанувати пам'ять всіх 298 людей, які втратили життя, в тому числі 196 громадян Нідерландів", – написав міністр.

В цьому контексті він згадав про нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини.

"Відповідальність Росії не підлягає сумніву. Це було нещодавно встановлено ЄСПЛ та ICAO. Нідерланди залишаються рішучими у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв і всіх тих, хто залишився", – написав Вельдкамп.

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