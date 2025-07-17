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Глава МЗС Нідерландів до роковин катастрофи MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 10:08
Глава МЗС Нідерландів до роковин катастрофи MH17: відповідальність РФ не підлягає сумніву
Вид на реконструкцію уламків літака MH17. фото Getty Images

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що його країна не припинить добиватися встановлення істини, справедливості та підзвітності у справі катастрофи рейсу MH17 17 липня 2014 року на Донеччині.

Джерело: Вельдкамп у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Очільник МЗС зробив свою заяву в день 11 роковин знищення військовими РФ пасажирського літака Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17. Тоді згинули всі пасажири та екіпаж, загалом 298 осіб.

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"Навіть якщо вони ніколи не зможуть забути, вони заслуговують на мир". Через одинадцять років після збиття рейсу MH17 це залишається актуальним для близьких загиблих як ніколи. Сьогодні я роблю паузу, щоб вшанувати пам'ять всіх 298 людей, які втратили життя, в тому числі 196 громадян Нідерландів", – написав міністр.

В цьому контексті він згадав про нещодавнє рішення Європейського суду з прав людини.

"Відповідальність Росії не підлягає сумніву. Це було нещодавно встановлено ЄСПЛ та ICAO. Нідерланди залишаються рішучими у своїх зусиллях, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності для жертв і всіх тих, хто залишився", – написав Вельдкамп.

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Передісторія:

  • 9 липня ЄСПЛ визнав порушення Росією багатьох статей Європейської конвенції з прав людини у великій міждержавній справі, що об’єднала скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.
  • Український суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський назвав рішення суду історичним та зазначив, що це, ймовірно, найбільша і найважливіша справа за всю історію Суду.
  • В українському Мін’юсті назвали безпрецедентним довгоочікуване рішення ЄСПЛ.
  • У Кремлі заявили, що вважають нікчемними рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" і не збираються їх виконувати.

МН17Нідерланди
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