Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ оскаржила свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році в Суді ООН

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 18 вересня 2025, 22:22
РФ оскаржила свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році в Суді ООН
ЗБИТИЙ ЛІТАК MH17, ФОТО GETTY IMAGES

Російська Федерація 18 вересня оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про свою причетність Росії до збиття рейсу MH17 в липні 2014 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське Міністерство закордонних справ

Деталі: У довгому повідомленні на сайті МЗС Росії лунають традиційні звинувачення західних держав та ІСАО в упередженості та відкиданні аргументів російської сторони у справі про аварію MH17.

Реклама:

"Рішення Ради ІСАО, таким чином, оскаржено російською стороною за всіма аспектами – за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури", – ідеться в повідомленні.

Оскільки Росія ще у 2024 році оголосила про вихід зі спору, то її МЗС уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі".

Нагадаємо, у травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації дійшла висновку, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 в липні 2014 року і тим самим порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказьку конвенцію).

614РЕКЛАМА:

Рішення ухвалили за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією проти Росії в березні 2022 року. Воно відкриває шлях до компенсацій постраждалим країнам, але на час оскарження вважається таким, що не набуло чинності.

У липні 2014 року російські бойовики з так званого "ДНР" збили літак рейсу MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над східною Україною. У результаті загинули всі 298 людей на борту.

ООНМН17Росіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
ООН
Бербок вважає, що миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після війни
Румунія на засіданні Генасамблеї ООН обговорить російські провокації з дронами
ООН ухвалила декларацію про дві держави на Близькому Сході
Останні новини
03:30
У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
відеоДрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
02:04
Трамп сподівається на співпрацю з лідером Китаю для припинення війни Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
00:24
Радбез ООН відновив "ядерні" санкції проти Ірану
23:54
Новини економіки 19 вересня: Україна частково відкриває експорт зброї, у РФ зростає дефіцит пального
23:47
Подружжя загинуло через російську атаку на Гуляйполе в Запорізькій області
Усі новини...
Реклама:
Реклама: