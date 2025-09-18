РФ оскаржила свою причетність до збиття рейсу MH17 у 2014 році в Суді ООН

Російська Федерація 18 вересня оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) про свою причетність Росії до збиття рейсу MH17 в липні 2014 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське Міністерство закордонних справ

Деталі: У довгому повідомленні на сайті МЗС Росії лунають традиційні звинувачення західних держав та ІСАО в упередженості та відкиданні аргументів російської сторони у справі про аварію MH17.

"Рішення Ради ІСАО, таким чином, оскаржено російською стороною за всіма аспектами – за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури", – ідеться в повідомленні.

Оскільки Росія ще у 2024 році оголосила про вихід зі спору, то її МЗС уточнило, що оскарження рішення "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі".

Нагадаємо, у травні 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації дійшла висновку, що Росія несе відповідальність за збиття рейсу MH17 в липні 2014 року і тим самим порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказьку конвенцію).

Рішення ухвалили за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією проти Росії в березні 2022 року. Воно відкриває шлях до компенсацій постраждалим країнам, але на час оскарження вважається таким, що не набуло чинності.

У липні 2014 року російські бойовики з так званого "ДНР" збили літак рейсу MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над східною Україною. У результаті загинули всі 298 людей на борту.