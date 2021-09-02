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Перша в історії Нью-Йорка повінь: 8 смертей, оголошено надзвичайний стан

Четвер, 2 вересня 2021, 14:23
Повінь у Нью-Йорку. фото з Twitter

В американському Нью-Йорку ураган "Іда" став причиною першої в історії міста повені: загинуло щонайменше 8 осіб.

Джерело: The New York Times, The Guardian

Деталі: Національна метеорологічна служба випустила перше в історії попередження про повінь для міста Нью-Йорк, оскільки залишки урагану "Іда" викликали сильний дощ, який затопив лінії метро і вулиці на Манхеттені, в Брукліні і Нью-Джерсі.

В результаті шторму загинули семеро людей в Нью-Йорку і один в Пассаїку, штат Нью-Джерсі.

За даними Департаменту поліції Нью-Йорка, жертви, імена яких не розголошуються, були виявлені в чотирьох різних місцях по всьому місту у віці від 2 до 66 років. Офіційні причини смерті будуть визначені пізніше судмедекспертом міста, повідомили у відомстві.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан незадовго до півночі в середу, заявивши: "Сьогодні ввечері ми переживаємо історичне погодне явище: рекордний проливний дощ по всьому місту, повінь і небезпечні умови на дорогах".

Мер також повідомив, що тисячі жителів Нью-Йорка залишилися без електрики.

У ніч на 1 вересня в Центральному парку Нью-Йорка зафіксували 3,15 дюйма опадів на годину, що набагато перевершує рекордні 1,94 дюйма, що випали за одну годину під час тропічного шторму Генрі минулого тижня - вночі 22 серпня.

Влада Нью-Йорка ввела заборону на рух автотранспорту, за винятком автомобілів екстрених служб.

Сильні вітри, зливи і принаймні один торнадо також обрушилися на Пенсільванію і Нью-Джерсі, обрушивши дах будівлі Поштової служби США і погрожуючи прорвати греблю.

У соцмережах є безліч фото і відео, які дозволяють скласти враження про масштаби стихії.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі також оголосив надзвичайний стан пізно ввечері в середу і попросив жителів "триматися подалі від доріг, залишатися вдома в безпеці".

Що передувало: США накрив ураган "Іда", який став одним з найсильніших штормів будь-коли в Штатах.

Валентина Романенко, УП
Теми: СШАнадзвичайна подія


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