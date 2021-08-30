США накрив буревій “Іда” — один з найсильніших

США накрив ураган "Іда", що став одним з найсильніших штормів будь-коли в Штатах.

Джерело: AP, CNN

Деталі: Зазначається, що мова йде про шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому. У 2005 році "Катріна" викликала прориви дамби і катастрофічну повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячі смертельних випадків.

Як повідомляється, "Іда" вирує в штаті Луїзіана. Зараз для Нового Орлеану і його округів діє попередження про раптову повінь.

Нагадаємо: Кількома днями раніше Мексику накрив ураган "Грейс", призвівши до сильної повені та зсувів. Щонайменше восьмеро людей загинули.