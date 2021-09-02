Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дев'ятий день Паралімпіади-2020 приніс Україні три "золота" і світовий рекорд

Четвер, 2 вересня 2021, 16:19
Дев'ятий день Паралімпіади-2020 приніс Україні три золота і світовий рекорд
фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Паралімпійська збірна України закінчила виступи у дев'ятий змагальний день на Токіо-2020 із трьома золотими медалями у підсумку.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Наразі збірна України посідає 5-ту сходинку із 20-ма золотими медалями.

 

День пройшов для українських паралімпійців у кульовій стрільбі, плаванні, стрільбі з лука, тенісі, легкій атлетиці, академічному веслуванні, тхеквондо та настільному тенісі.

Володарями золотих нагород стали легкоатлети Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину) та плавець Максим Крипак.

Максимові Крипаку вдалося здобути золоту медаль з новим світовим паралімпійським рекордом на дистанції 100 метрів на спині. Після дев'ятого змагального дня саме Крипак очолив лідерство серед українських паралімпійців за кількістю медалей.

Найбільшу кількість медалей у дев'ятий змагальний день здобули плавці - чотири. Ще три нагороди виграли легкоатлети і по одній - у настільному тенісі та стрільбі.

Результати українських паралімпійців у 9-тий день Ігор:

Кульова стрільба

"бронза": Олексій Денисюк (пістолет, 25 метрів, клас - SH1)

8-е місце: Ірина Ляху (пістолет, 25 метрів, клас - SH1)

Плавання

"золото": Максим Крипак (100 метрів, спина, клас - S10)

"срібло": Єлизавета Мерешко (400 метрів, вільний стиль, клас - S6), Антон Коль (50 метрів, спина, клас - S1)

"бронза": Денис Остапченко (50 метрів, вільний стиль, клас - S3)

5-е місце: Роман Бондаренко (50 метрів, спина, клас - S2)

6-е місце: Євген Панібратець (50 метрів, спина, клас - S2), Сергій Паламарчук (50 метрів, вільний стиль, клас - S3)

7-е місце: Станіслав Попов (100 метрів, спина, клас - S10), Василь Крайник (100 метрів, спина, клас - S14)

Легка атлетика

"золото": Марія Помазан (штовхання ядра, клас - F35), Владислав Загребельний (стрибки у довжину, клас - T37)

"срібло": Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів, клас - T12)

6-е місце: Наталія Кобзар (біг на 100 метрів, клас - T37)

Настільний теніс

"срібло": Віктор Дідух, Максим Ніколенко (парний турнір, клас - S8)

Тхеквондо

5-е місце: Вікторія Марчук (до 49 кг, клас - K44)

"Українська правда" у Threads

Теми: Паралімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Паралімпіада
Футбол: Україна виграла чемпіонат світу серед паралімпійців і Дефлімпіаду
Путін вигадав альтернативну паралімпіаду – усі медалі ділять між Білоруссю та Росією
Збірна України здобула 11 золоту медаль на Паралімпіаді і встановила рекорд
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: