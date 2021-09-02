Дев'ятий день Паралімпіади-2020 приніс Україні три "золота" і світовий рекорд
Паралімпійська збірна України закінчила виступи у дев'ятий змагальний день на Токіо-2020 із трьома золотими медалями у підсумку.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Наразі збірна України посідає 5-ту сходинку із 20-ма золотими медалями.
День пройшов для українських паралімпійців у кульовій стрільбі, плаванні, стрільбі з лука, тенісі, легкій атлетиці, академічному веслуванні, тхеквондо та настільному тенісі.
Володарями золотих нагород стали легкоатлети Марія Помазан (штовхання ядра), Владислав Загребельний (стрибки у довжину) та плавець Максим Крипак.
Максимові Крипаку вдалося здобути золоту медаль з новим світовим паралімпійським рекордом на дистанції 100 метрів на спині. Після дев'ятого змагального дня саме Крипак очолив лідерство серед українських паралімпійців за кількістю медалей.
Найбільшу кількість медалей у дев'ятий змагальний день здобули плавці - чотири. Ще три нагороди виграли легкоатлети і по одній - у настільному тенісі та стрільбі.
Результати українських паралімпійців у 9-тий день Ігор:
Кульова стрільба
"бронза": Олексій Денисюк (пістолет, 25 метрів, клас - SH1)
8-е місце: Ірина Ляху (пістолет, 25 метрів, клас - SH1)
Плавання
"золото": Максим Крипак (100 метрів, спина, клас - S10)
"срібло": Єлизавета Мерешко (400 метрів, вільний стиль, клас - S6), Антон Коль (50 метрів, спина, клас - S1)
"бронза": Денис Остапченко (50 метрів, вільний стиль, клас - S3)
5-е місце: Роман Бондаренко (50 метрів, спина, клас - S2)
6-е місце: Євген Панібратець (50 метрів, спина, клас - S2), Сергій Паламарчук (50 метрів, вільний стиль, клас - S3)
7-е місце: Станіслав Попов (100 метрів, спина, клас - S10), Василь Крайник (100 метрів, спина, клас - S14)
Легка атлетика
"золото": Марія Помазан (штовхання ядра, клас - F35), Владислав Загребельний (стрибки у довжину, клас - T37)
"срібло": Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів, клас - T12)
6-е місце: Наталія Кобзар (біг на 100 метрів, клас - T37)
Настільний теніс
"срібло": Віктор Дідух, Максим Ніколенко (парний турнір, клас - S8)
Тхеквондо
5-е місце: Вікторія Марчук (до 49 кг, клас - K44)