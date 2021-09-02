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Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Четвер, 2 вересня 2021, 16:25
Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною
Прикордонний пункт Гуково, ТАСС

Росія відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Джерело: журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter і сайт місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Пряма мова Йозвяка: "Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково" – ред.) на російсько-українському кордоні".

Деталі: Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні висловила жаль, що Росія відмовилася продовжити чинність мандату місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

"Сполучені Штати глибоко шкодують, що Російська Федерація заявила, що не підтримає консенсус щодо продовження мандату місії та фінансової угоди наприкінці вересня, незважаючи на чітке переконання держав-учасниць ОБСЄ у тому, що спостережна місія на пунктах пропуску відіграє важливу роль у зміцненні довіри і гарантуванні прозорості", – заявила вона.

У травні цього року РФ завадила продовженню мандата місії спостерігачів ОБСЄ на стандартний 4-місячний період, скоротивши його до 2 місяців. Востаннє мандат був продовжений 22 липня 2021 року, він діє до 30 вересня 2021 року.

У травні Кортні Остріан закликала росіян не блокувати стандартне продовження на 4 місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк". 

Тепер вона наголосила, що Росія вкотре порушує свої зобов'язання, адже у 2014 році РФ підписувала Мінський протокол із гарантією "постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні і верифікації з боку ОБСЄ". 

Американський дипломат зазначила, що спостережна місія важлива для отримання неупередженої інформації про перетин окупованої частини українського-російського кордону, хоча вона працює лише у двох прикордонних пунктах пропуску.

"Нинішнє двомісячне продовження (роботи місії – ред.) набагато менше, ніж оптимальне для забезпечення її повних оперативних можливостей та ефективності. Однак підтримка Місії навіть на цій основі зберігає можливість посилення її діяльності на користь усіх зацікавлених сторін", – зазначила тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ.

За словами Остріан, нинішній крок РФ вкотре демонструє, що "підтримка позитивних відносин із сусідами не є пріоритетом для Росії".

Довідка: Місія спостерігачів ОБСЄ працює у двох прикордонних пунктах "Гукове" і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. Чинність мандату місії постійно продовжували на 4 місяці. При цьому Росія заперечувала проти розміщення спостерігачів ОБСЄ на усіх прикордонних пунктах пропуску вздовж кордону на Донбасі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякордонДонбасОБСЄ
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