США закликають Росію не обмежувати мандат дії місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Не блокувати стандартне продовження на 4 місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" і не обмежувати моніторингову спроможність місії закликають Сполучені Штати Росію.

Джерело: Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Зараз Росія робить ще один крок, який, у разі втілення, матиме негативний вплив на місцях: Москва з незрозумілих причин виступає проти стандартного чотиримісячного продовження мандату Спостережної місії на російських пунктах пропуску в Гуково та Донецьку. Натомість вона хоче обмежити продовження на два місяці".

"Двомісячне продовження принесе прикордонній спостережній місії додаткові адміністративні труднощі, тим самим ще більше зменшуючи здатність ОБСЄ контролювати кордон, як це передбачено Мінським протоколом".

"Ми маємо знову запитати Росію: що ви прагнете приховати? Як член цієї Постійної ради та підписант усіх трьох Мінських домовленостей, Росія взяла офіційні зобов'язання сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України".

"Ми закликаємо Росію переглянути свою пропозицію щодо скорочення наполовину мандату спостережної місії. Ми не вбачаємо жодної вигоди для безпеки та взаємної довіри в такому підході. Нам потрібна співпраця та прозорість, а не односторонність та завуальовані загрози".

Деталі: За словами американської дипломатки, поки міжнародна спільнота прагнула зменшити напруженість навколо останньої російської провокації – перекидання Росією військ до кордону з Україною – Москва вжила цей новий додатковий крок, який підриває мирне врегулювання на сході України.

Вона зазначила, що ця місія є "цінним інструментом зміцнення довіри, який надає державам-учасницям додаткове розуміння ситуації на місцях на сході України".

Американська дипломатка додала, що дії Росії спостережної місії ОБСЄ на кордоні "ставлять під сумнів заяви Росії про реальну зацікавленість у припиненні насильства в Україні та сприянні політичному врегулюванню".

Що передувало: Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на 2 місяці.