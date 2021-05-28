Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликають Росію не обмежувати мандат дії місії ОБСЄ на кордоні з Україною

П'ятниця, 28 травня 2021, 01:27
США закликають Росію не обмежувати мандат дії місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Не блокувати стандартне продовження на 4 місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" і не обмежувати моніторингову спроможність місії закликають Сполучені Штати Росію.

Джерело: Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Зараз Росія робить ще один крок, який, у разі втілення, матиме негативний вплив на місцях: Москва з незрозумілих причин виступає проти стандартного чотиримісячного продовження мандату Спостережної місії на російських пунктах пропуску в Гуково та Донецьку. Натомість вона хоче обмежити продовження на два місяці".

"Двомісячне продовження принесе прикордонній спостережній місії додаткові адміністративні труднощі, тим самим ще більше зменшуючи здатність ОБСЄ контролювати кордон, як це передбачено Мінським протоколом".

"Ми маємо знову запитати Росію: що ви прагнете приховати? Як член цієї Постійної ради та підписант усіх трьох Мінських домовленостей, Росія взяла офіційні зобов'язання сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України".

"Ми закликаємо Росію переглянути свою пропозицію щодо скорочення наполовину мандату спостережної місії. Ми не вбачаємо жодної вигоди для безпеки та взаємної довіри в такому підході. Нам потрібна співпраця та прозорість, а не односторонність та завуальовані загрози".

Деталі: За словами американської дипломатки, поки міжнародна спільнота прагнула зменшити напруженість навколо останньої російської провокації – перекидання Росією військ до кордону з Україною – Москва вжила цей новий додатковий крок, який підриває мирне врегулювання на сході України.

Вона зазначила, що ця місія є "цінним інструментом зміцнення довіри, який надає державам-учасницям додаткове розуміння ситуації на місцях на сході України".

Американська дипломатка додала, що дії Росії спостережної місії ОБСЄ на кордоні "ставлять під сумнів заяви Росії про реальну зацікавленість у припиненні насильства в Україні та сприянні політичному врегулюванню".

Що передувало: Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні більше ніж на 2 місяці.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄСШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: