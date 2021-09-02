МЗС про смерть українця в Польщі: Одна з версій - винні поліцейські

Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка.

Джерело: коментар прессекретаря МЗС Олега Ніколенка

Деталі: Ніколенко додав, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

Пряма мова: "Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними.

У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз".

Що цьому передувало:

У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.