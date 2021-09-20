"Слуги народу" вимагають розглядати антиолігархічний пакет уже цього тижня
Понеділок, 20 вересня 2021, 09:56
Фракція політичної партії "Слуга народу" не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує Погоджувальній раді власний, що включає "антиолігархічний пакет".
Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram
Деталі: Монобільшість пропонує до розгляду "готовий пакет" законопроєктів: №5599 щодо олігархів та №5600 про наповнення бюджету
Фракція "Слуга народу" пропонуватиме Погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроектів.
За законом "Про регламент Верховної Ради України", пропозиції щодо проекту порядку денного узагальнюються апаратом парламенту, після чого вони обговорюються та схвалюються на погоджувальній раді.