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"Слуги народу" вимагають розглядати антиолігархічний пакет уже цього тижня

Понеділок, 20 вересня 2021, 09:56

Фракція політичної партії "Слуга народу" не погоджується із запропонованим Апаратом Верховної Ради порядком денним на поточний пленарний тиждень і пропонує Погоджувальній раді власний, що включає "антиолігархічний пакет". 

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: Монобільшість пропонує до розгляду "готовий пакет" законопроєктів: №5599 щодо олігархів та №5600 про наповнення бюджету

Фракція "Слуга народу" пропонуватиме Погоджувальній раді розглянути й затвердити процедуру постатейного розгляду цих законопроектів.

За законом "Про регламент Верховної Ради України", пропозиції щодо проекту порядку денного узагальнюються апаратом парламенту, після чого вони обговорюються та схвалюються на погоджувальній раді.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуВерховна Радаолігархибюджетзаконодавство
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