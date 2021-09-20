Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС вимагає у Білорусі звільнити несправедливо засудженого українця

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:39

МЗС України вимагає у Білорусі негайно звільнити українського громадянина Михайла Ференця, засудженого ​​судом у Мінську до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. 

Про це йдеться в оприлюдненому у понеділок коментарі міністерства, пише "Європейська правда".

Ференць був засуджений без урахування у загальний строк семи місяців, які він вже відбув у білоруському СІЗО.

"Достовірних доказів провини громадянина України у суді наведено не було. Свою провину Михайло Ференець не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв’язнем", - заявило міністерство закордонних справ.

У МЗС вважають справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. 

"Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. 

Справа Михайла Ференця - це черговий приклад білоруського "правосуддя", внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі.

Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференця. Продовжимо захищати його інтереси усіма доступними засобами", - заявили в МЗС.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: