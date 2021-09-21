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У Польщі визначились, яким категоріям пропонувати третю дозу ковід-вакцини

Вівторок, 21 вересня 2021, 16:29
Вальдемар Краска. фото з сайту swiatlekarza.pl

Уряд Польщі схвалив рекомендацію щодо вакцинації підсилюючою третьою дозою вакцини від коронавірусу людей старшого віку і медиків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска.

Згідно з нею, третю дозу пропонуватимуть працівникам медичної сфери і людям віком від 50 років, які отримали останню дозу вакцини більше 6 місяців тому, оскільки з часом ефект від вакцини слабшає.

Для деяких пацієнтів з пониженим імунітетом третя доза була доступна і раніше.  

На цей час у Польщі повністю щеплені від коронавірусу 59,5% дорослого населення, і принаймні однією дозою - 60,6%.

Як відомо, вакцинацію третью дозою деяких категорій почали або планують почати низка європейських країн.

Теми: ПольщаCovid-2019
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