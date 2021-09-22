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Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"

Середа, 22 вересня 2021, 09:28

Сполучені Штати не прагнуть до нової "холодної війни" або поділу світу на жорсткі блоки.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"США готові працювати з будь-якою країною, яка виступає за мирне розв'язання загальних проблем, навіть якщо у нас є серйозні розбіжності в інших областях", - сказав Байден.

Ця заява, очевидно, стало відповіддю генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який в ці вихідні попередив, що США і Китай рухаються до "холодної війни", яка буде відрізнятися від минулої та, ймовірно, буде більш небезпечною і складнішою".

Байден також згадав відхід з Афганістану, який піддавався критиці з боку союзників всередині країни та за кордоном, заявивши, що США закінчують "період нещадної війни" для "нової ери невтомній дипломатії".

Байден також дав ключове зобов'язання щодо фінансування боротьби зі зміною клімату, заявивши, що США збільшать фінансування країн, що розвиваються, до $11,4 млрд до 2024 року.

Це означає, що США запропонують трохи більше половини обіцянки Європейського союзу з надання допомоги біднішим країнам для боротьби зі зміною клімату.

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Теми: БайденСШАООНвійна
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