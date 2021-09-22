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В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС

Середа, 22 вересня 2021, 09:56

Уряд Польщі виключає проведення референдуму про вихід зі складу Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю чеському виданню Novinky.

"Абсолютно виключаю. Будь-який уряд в Польщі, що запропонує вийти з Європейського Союзу, виженуть через тиждень. Для 70-80 відсотків поляків це неймовірно, тому не може бути й мови", - сказав Яблонський.

Він також спростував заяву лідера опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональда Туска про те, що правляча партія "Право і справедливість" може розглянути питання про вихід з ЄС.

"Ми абсолютно впевнені, що хочемо залишитися в ЄС. Вони нападають на нас чисто через внутрішньополітичні причини. За шість років перебування в уряді я чув спекуляції про так званий Polexit не менше 20 разів. За їх словами виходить, що ми залишаємо ЄС кожні чотири місяці", - сказав Яблонський.

Раніше Туск запропонував партії "Право і справедливість" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті.

Лідер партії "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

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Теми: ПольщаЄСреферендум
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