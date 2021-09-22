Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС

Середа, 22 вересня 2021, 09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС

Уряд Польщі виключає проведення референдуму про вихід зі складу Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю чеському виданню Novinky.

"Абсолютно виключаю. Будь-який уряд в Польщі, що запропонує вийти з Європейського Союзу, виженуть через тиждень. Для 70-80 відсотків поляків це неймовірно, тому не може бути й мови", - сказав Яблонський.

Він також спростував заяву лідера опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональда Туска про те, що правляча партія "Право і справедливість" може розглянути питання про вихід з ЄС.

"Ми абсолютно впевнені, що хочемо залишитися в ЄС. Вони нападають на нас чисто через внутрішньополітичні причини. За шість років перебування в уряді я чув спекуляції про так званий Polexit не менше 20 разів. За їх словами виходить, що ми залишаємо ЄС кожні чотири місяці", - сказав Яблонський.

Раніше Туск запропонував партії "Право і справедливість" внести в Конституцію положення, яке виключить вихід з ЄС без рішення абсолютної більшості у парламенті.

Лідер партії "Право і справедливість", віцепрем’єр Ярослав Качинський заявив, що останні суперечки з Брюсселем не означають можливого виходу Польщі з ЄС, але Польща хоче "залишатись суверенною країною".

Читайте також: Варшава під загрозою санкцій: куди заведе конфлікт Польщі та ЄС

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаЄСреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Польща
Понад 60% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: