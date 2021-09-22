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Міноборони Литви закликало не купувати китайські смартфони і викинути вже куплені

Середа, 22 вересня 2021, 12:24
Фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Литви рекомендувало споживачам уникати купівлі китайських мобільних телефонів та позбавитися тих, що були куплені раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Національний центр кібербезпеки Міністерства оборони оприлюднив доповідь, в якій йдеться, що пристрої мають вбудовані можливості цензури.

Флагманські смартфони, що продаються в Європі китайським гігантом Xiaomi, мають вбудовану здатність виявляти та цензурувати такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію".

У звіті вказується, що дані можливості програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G були вимкнені для "регіону Європейського Союзу", але їх можна ввімкнути віддалено в будь-який час.

"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якнайшвидше позбутися тих, що вже куплені", - сказав заступник міністра оборони Маргіріс Абукявічюс, представляючи звіт.

Компанія Xiaomi не відповіла на запит журналістів  прокоментувати цю інформацію.

Останнім часом відносини між Литвою та Китаєм загострилися через відкриття у Вільнюсі місії, яка матиме назву Представництво Тайваню.

Нагадаємо, 3 вересня Міністерство закордонних справ Литви відкликало посла в Китаї Діану Міцкявічене для консультацій на тлі дипломатичної суперечки з Пекіном.

10 серпня МЗС Китаю оголосило про відкликання посла з Литви і вимагало у Вільнюса відкликати свого посла з Пекіна.

Пізніше посол Литви в Китаї заявила, що її попросили покинути країну.

Теми: ЛитваКитайтехнологіїторгівля
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