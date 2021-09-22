Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ хоче зобов’язати до COVID-вакцинації певні професії та сфери

Середа, 22 вересня 2021, 15:15
Фото з khoda.gov.ua

Міністерство охорони здоров’я планує затвердити перелік сфер, професійні колективи яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції: до нього включать працівників освіти й органів влади.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засідання уряді та сайт МОЗ

Пряма мова: "Перші наші пріоритетні групи – ті, хто вакцинувалися на перших етапах кампанії, – вже досягнули показників понад 80% охоплення. Це – медичні працівники, військові Збройних сил, структури Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія і наші рятувальники. В інших органах державної влади ситуація не така оптимістична. 

Тому за результатом ранкової урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Такий підхід уже передбачено чинним законодавством".

Деталі: Ляшко послався на статтю 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Міністр наголосив, що Європейський суд із прав людини у квітні цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ляшко попросив уряд підтримати протокольне доручення, що дозволить скласти перелік професій виробництв та організацій, працівники яких мають бути вакциновані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підсумував: "Навчальний процес буде продовжено. Там, де вчителі не встигли вакцинуватися, навчання буде відбуватися дистанційно. Садочки працюють. Спеціальні заклади освіти працюють. Молодші класи з 1-го по 4-й навчаються очно. І також набуде чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій професій".

Ляшко пояснив, що треба убезпечити освітній процес та функціонування органів державної влади, "особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами".

За оперативними даними МОЗ станом на 19 вересня, хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%. 

При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників "екстренки", 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС. 

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяМОЗосвітамісцева владаCovid-2019
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії

відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”

інфографікаКатування у Криму, збільшення обстрілів та конституційна криза – звіт ООН щодо України

На крісло мера Харкова претендують вже п’ятеро

відеоДо України прибув літак з Афганістану – евакуювали до сотні людей

Новини 23 вересня: закон про олігархів, "жовта зона"

Усі новини...
вакцинація
У трьох ТРЦ Києва відкрили пункти щеплення від COVID-19
На Дніпропетровщині продавали паспорти вакцинації: за 6 тисяч грн навіть у базу МОЗ вносили
116 тисяч українців щепилися проти COVID у вівторок
Останні новини
07:20
Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб
06:50
КНДР: Заклик оголосити про завершення Корейської війни передчасний
05:50
В супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина застрелена, 12 поранених
04:50
Україна опинилася на 14 місці у світі за поширенням COVID-19
04:00
На Сардинії затримали ексглаву уряду Каталонії
03:22
США: Нема ознак, що Іран повертається до переговорів щодо ядерної угоди
02:24
Португалія  зніме більшість з решти карантинних обмежень
01:27
П'ятеро людей постраждали в стрілянині на військовій базі в США
00:38
відеоСтоличний юрист заволодів причалами і островом на Дніпрі завдяки листу з Нацполіції — “Cхеми”
23:53
Виконання закону про олігархів має бути аполітичним – посол Британії
Усі новини...