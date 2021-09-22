МОЗ хоче зобов’язати до COVID-вакцинації певні професії та сфери

Міністерство охорони здоров’я планує затвердити перелік сфер, професійні колективи яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції: до нього включать працівників освіти й органів влади.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засідання уряді та сайт МОЗ

Пряма мова: "Перші наші пріоритетні групи – ті, хто вакцинувалися на перших етапах кампанії, – вже досягнули показників понад 80% охоплення. Це – медичні працівники, військові Збройних сил, структури Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія і наші рятувальники. В інших органах державної влади ситуація не така оптимістична.

Тому за результатом ранкової урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Такий підхід уже передбачено чинним законодавством".

Деталі: Ляшко послався на статтю 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб.

Міністр наголосив, що Європейський суд із прав людини у квітні цього року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Ляшко попросив уряд підтримати протокольне доручення, що дозволить скласти перелік професій виробництв та організацій, працівники яких мають бути вакциновані.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підсумував: "Навчальний процес буде продовжено. Там, де вчителі не встигли вакцинуватися, навчання буде відбуватися дистанційно. Садочки працюють. Спеціальні заклади освіти працюють. Молодші класи з 1-го по 4-й навчаються очно. І також набуде чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію певних категорій професій".

Ляшко пояснив, що треба убезпечити освітній процес та функціонування органів державної влади, "особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами".

За оперативними даними МОЗ станом на 19 вересня, хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані - 39%.

При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників "екстренки", 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС.