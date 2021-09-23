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Іспанія заборонить пластикову упаковку для фруктів і овочів з 2023 року

Четвер, 23 вересня 2021, 13:49
Іспанія заборонить пластикову упаковку для фруктів і овочів з 2023 року

Заборона на продаж фруктів і овочів в пластиковій упаковці в супермаркетах Іспанії набуде чинності у 2023 році.

Таку постанову розробило Міністерство екологічних перетворень Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона на поліетиленову упаковку для овочів і фруктів буде поширюватися на продукцію вагою менше 1,5 кг.

"Мета полягає в тому, щоб боротися з надмірним використанням упаковки найбільш ефективним способом", - сказав представник міністерства, додавши, що забруднення пластиком "перевищило всі межі".

Також планується зробити 100% упаковки придатною для вторинної переробки до 2030 року, а також наполовину скоротити продажу пластикових пляшок.

За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє 1,6 мільйона тонн відходів пластикової упаковки, а переробляє менше половини. Дві третини того, що відправляється на звалища, не переробляється.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніяекологія
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