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П'ятниця буде мінливою, на вихідних потеплішає

Четвер, 23 вересня 2021, 14:10
П'ятниця буде мінливою, на вихідних потеплішає
фото Наталі Негрей

Найближчої доби в Україні очікується мінлива, дощова і вітряна погода, яку принесуть атмосферні фронти з північного заходу Європи.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні помірні, на півночі країни місцями значні дощі (лише в південній і східній частині вночі без опадів).

Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в західних областях місцями 25-30 м/с.

Температура вночі 3-9° тепла, вдень 9-14° тепла; на Закарпатті та в південній частині 13-18°.

У Карпатах 24 вересня невеликий дощ (вночі з мокрим снігом); температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві в п'ятницю дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

У суботу в Україні, крім західних і південно-західних областей, невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, удень 11-16°, у західних та південних областях 15-20°.

У столиці в суботу невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 12-14°.

У вихідні дні погода почне поліпшуватися: дощів і хмар стане менше, вітер послабшає, а температура дещо підвищиться.

Додатково: 23 вересня на 8 годину температура води була в Чорному й Азовському морях 13-19°, в Дніпрі, в межах, Києва 13°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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