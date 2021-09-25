У Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан повідомив, що в країні вакциновані від коронавірусу 74,5% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після того як було зроблено 107 млн щеплень, 78,5% дорослих і 40,6% жителів у віці від 12 до 17 років отримали першу дозу. Повним захистом користуються 74,5% дорослих і 32% у віці від 12 до 17 років ", - написав Шпан у Twitter.

"Дві речі, які повинні зробити ті, хто не визначився, на цих вихідних: піти вакцинуватися і піти на вибори - в якій послідовності, без різниці", - додав він.

Як відомо, в неділю у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта.

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.