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У Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення

Субота, 25 вересня 2021, 12:47
У Німеччині вакцинували від коронавірусу понад 74% населення

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан повідомив, що в країні вакциновані від коронавірусу 74,5% населення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після того як було зроблено 107 млн щеплень, 78,5% дорослих і 40,6% жителів у віці від 12 до 17 років отримали першу дозу. Повним захистом користуються 74,5% дорослих і 32% у віці від 12 до 17 років ", - написав Шпан у Twitter.

"Дві речі, які повинні зробити ті, хто не визначився, на цих вихідних: піти вакцинуватися і піти на вибори - в якій послідовності, без різниці", - додав він.

Як відомо, в неділю у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу.

За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта. 

Про політичні розклади в Німеччині після виборів читайте в статті політолога з Берліна Віктора Савінка "Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції.

Теми: Німеччинавакцинація
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