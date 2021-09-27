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Імовірність звільнення Разумкова оцінюють 55% проти 45% - джерела

Понеділок, 27 вересня 2021, 09:28
Імовірність звільнення Разумкова оцінюють 55% проти 45% - джерела
Дмитро Разумков. фото Дмитра Ларіна

В Офісі президента болісно сприймають самостійницьку гру спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, питання можливої відставки посунулось у часі після прийняття закону про олігархів.

Джерело: публікація УП "Останній із "перших". Чи втримається на посаді Дмитро Разумков"

Пряма мова співрозмовника УП у керівництві Ради: "Станом на зараз ймовірність звільнення Разумкова – 55% проти 45%...

Голосів мало би вистачити. "Слугам" додадуть голоси "За майбутнє", частково "Довіра" і частина "Голосу", яка воює з Кірою Рудик. З "Голосом" цікава історія – вони хочуть обміняти це голосування, щоб скинути з посади керівника фракції Железняка".

Деталі: Якщо Офіс президента запустить процес звільнення Разумкова, то найбільш очевидна процедура виглядатиме приблизно так: потрібно зібрати 150 підписів нардепів за винесення питання на розгляд Ради, після чого голова ВРУ повинен підготувати звіт про свою роботу та внести це питання у порядок денний.

Наявність віцеспікера Руслана Стефанчука у стінах Ради суттєво посилює ймовірність відставки Разумкова, адже голові ОП Єрмаку із Зеленським не доведеться особливо напружуватися, щоб знайти заміну. 

Голосування закону про олігархів, яке проводив Стефанчук, показало, що віцеспікер готовий вишукувати будь-які можливості, аби виконати поставлене президентом завдання. 

Джерела УП у партії "Слуга народу" пояснюють, що насправді Зеленський не хоче йти на відставку Разумкова, але дуже болісно сприймає самостійницьку гру спікера ВР.

Перевіркою на лояльність до влади для Разумкова стане призначення керівника секретаріату Ради. Банкова запропонувала спікеру кандидатуру В’ячеслава Штучного.

Якщо Разумков не погодиться на кандидатуру Штучного, це означатиме остаточний розрив із Зеленським. Якщо погодиться, то Банкова отримає важелі впливу і контролю над спікером, йдеться в матеріалі УП.

Детальніше про конфлікт Разумкова і Офіса президента та про можливі політичні розклади читайте в матеріалі "Української правди".

Українська правда

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Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаОфіс президента
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