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У Макрона кинули яйцем, зловмисника затримали

Понеділок, 27 вересня 2021, 17:59
Еммануель Макрон (Фото: AFP)

Невідомий поцілив яйцем у президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Ліона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інцидент стався у кулуарах Міжнародного ярмарку громадського харчування та гостинності у Ліоні, де Макрон отримав дуже теплий прийом.

Президент саме прогулювався виставкою, коли в нього кинули яйцем. Служби безпеки негайно схопили нападника, його мотиви невідомі.

На короткому відео, поширеному у соцмережах, видно, що яйце потрапило Макрону в плече, однак не розбилося.

"Якщо в нього є що мені сказати, нехай підійде", - прокоментував президент.

Це не перший випадок, коли Еммануель Макрон став об’єктом "яєчного нападу". У 2017 році, коли він ще був кандидатом у президенти, яйцем поцілили в його голову.

У червні цього року Макрону невідомий чоловік дав ляпаса під час поїздки у регіони. За це його засудили до чотирьох місяців позбавлення волі.

Теми: МакронФранція


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