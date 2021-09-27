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Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту

Понеділок, 27 вересня 2021, 23:42
Саакашвілі взяв квиток до Грузії попри загрозу арешту
скріншот

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі опублікував знімок електронного квитка, згідно з яким прилітає до Грузії в день виборів 2 жовтня.

Джерело: Саакашвілі в Facebook, "Ехо Кавказу"

Деталі: Він оприлюднив два квитки напрямки Київ-Тбілісі на своє ім'я і на ім'я його матері Гіулі Аласанія.

Згідно з інформацією, він вилітає з Києва 2 жовтня о 19:20.

Також Саакашвілі звернувся до свого народу на грузинській мові в відеозверненні, яке теж опублікував в соцмережі.

Пряма мова Саакашвілі: "Зрозуміло, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами в Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії.

У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати будь-яку посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку".

 

Нагадаємо:

  • У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
  • Саакашвілі не вперше обіцяє прихильникам приїхати в країну, а в уряді після цього заявляють, що у разі повернення його чекає арешт. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіявибори
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