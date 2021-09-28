Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом"

До МЗС Угорщини викликали посла України в Будапешті у зв’язку з різкою реакцією Києва на підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з "Газпромом".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

"Рішення українського уряду виступити проти цього договору зверненням до Європейської комісії глибоко обурливе", - написав Сійярто на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, українці не мають стосунку до того, з ким Угорщина укладає договори.

"Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості", - заявив Сійярто.

Він сказав, що цей крок є недружнім, особливо з огляду на обсяги допомоги, яку Угорщина надала Україні. Сійярто підкреслив, що йдеться про вентилятори, медичне обладнання, підтримку військових, інвестиції.

"Ми говоримо про спробу порушити наш суверенітет, і зараз ми викликали посла України в Міністерстві закордонних справ", - сказав Сійярто.

В понеділок Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України заявило 27 вересня, що ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись днями в Будапешті.

Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики, додали в МЗС.