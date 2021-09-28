Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Латвії запровадили обов’язкову вакцинацію вчителів і медиків

Вівторок, 28 вересня 2021, 21:53

У Латвії з 15 листопада вакцинація стане обов’язковою для педагогів, медичних працівників та працівників сфери соціального догляду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

З 15 листопада держава висуває вимогу обов'язкової вакцинації до медиків, педагогів (в тому числі вихователів дитсадків) і працівників сфери соціального догляду. Теоретично можливість отримати доступ до виконання обов'язків у представників цих професій буде по пред'явленні негативного тесту на Covid-19. Але з 15 листопада держава перестане оплачувати ці тести.

Міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс підкреслив: часу, щоб встигнути вакцинуватися, достатньо.

Міністр освіти Аніта Муйжніеце вказала на ризики: якщо з дошкільних установ, не бажаючи робити щеплення, підуть педагоги, то діти залишаться без нагляду. Навчання в дитячих садках не можна організувати віддалено. Це означає батьки не зможуть повноцінно працювати, доглядаючи за маленькими дітьми.

Протягом двох тижнів міністерство освіти і науки оцінить ситуацію і запропонує рішення. Крім того, в ці терміни постараються знайти розв'язання проблеми іноземних студентів, які щеплені вакцинами, невизнаними в Латвії.

Всі послуги в приміщеннях з 11 жовтня зможуть пропонуватися тільки в "безпечному середовищі", тобто за пред'явленням довідки про вакцинацію або негативний результат тесту. Виняток з цього правила зроблено для пошти, медичних послуг і роздрібної торгівлі.

За словами міністра охорони здоров'я, уряд Латвії продовжує обговорювати обмеження в сфері роздрібної торгівлі і має намір незабаром прийти до згоди з цього питання з міністерством економіки.

Латвійські роботодавці зможуть вимагати від своїх працівників вакцинації, якщо вони безпосередньо контактують з клієнтами або іншими працівниками.

Теми: Латвіявакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer

На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю

У МВС створять Офіс з питань бізнесу, його координуватиме Геращенко

Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

Мер Запоріжжя йде з посади. Минулого місяця у нього проводили обшуки

ОПЗЖ підтримує Добкіна на виборах мера Харкова

Усі новини...
Латвія
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в’їзду
Троє військових постраждали під час міжнародних військових навчань у Латвії
Латвія визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію
Останні новини
02:50
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі понад 400 порушень "тиші"
01:54
У МОЗ вказали перелік професій, які підлягатимуть обов'язковій вакцинації
00:59
Мера Запоріжжя звільнили з посади
00:31
"Пріоритет – робити вакцинацію групі 18+" – Ляшко
00:06
фотоРосійський найманець з автоматом здався у полон ЗСУ
23:52
"Баварія" забила п'ять м'ячів "Динамо" у Лізі Чемпіонів
23:28
МОЗ утилізує понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer
22:54
Президент Фінляндії поскаржився на відсутність діалогу між ЄС і РФ
22:32
На Олімпіаду 2022 року в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю
22:03
Новини економіки: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Усі новини...