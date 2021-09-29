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У понад 35 тисяч доз ковід-вакцин закінчується термін придатності – МОЗ

Середа, 29 вересня 2021, 05:45
У понад 35 тисяч доз ковід-вакцин закінчується термін придатності – МОЗ
Фото з сайту kyivcity.gov.ua

З наявних в Україні понад 11 млн доз вакцин від COVID-19 у 35 676 закінчується термін придатності.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на МОЗ

Деталі: Як уточнили в МОЗ, наразі на національному, регіональних і місцевих складах у наявності 6 998 206 доз вакцини CoronaVac, 1 687 688 доз вакцини Comirnaty (Pfizer) і 2 771 190 доз вакцини AstraZeneca.

Термін придатності до споживання 30 вересня закінчується, зокрема, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca і 34 036 доз вакцини Pfizer.

Термін придатності до 31 жовтня у 1 604 591 дози вакцин AstraZeneca і 5772 вакцини Pfizer, термін придатності до 30 листопада у 1 164 959 доз вакцини AstraZeneca і 2 862 доз вакцини Pfizer.

Крім того, вакцини Pfizer будуть придатними до 31 листопада – 2 862 дози, до 31 грудня – 767 722 дози і ще 877 296 доз – до 31 січня 2022 року.

Наявні вакцини CoronaVac будуть придатними до 15 червня 2022 – 159 600 доз, ще 8 838 606 доз будуть придатні до квітня-серпня 2023 року.

У МОЗ зазначили, що наразі в Україні проводиться в середньому 107 тис. вакцинацій за добу, проте "вже зараз спостерігається нарощування темпів".

"З моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Це говорить про збільшення попиту на проведення вакцинації проти COVID-19", - вважають у відомстві.

У будні дні вакциною Pfizer, зокрема, проводиться в середньому 60-80 тис. щеплень, вакциною AstraZeneca – близько 25 тис. щеплень.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019епідеміякоронавірусМОЗ
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