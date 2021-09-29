Блінкен: Росія блокувала нараду ОБСЄ у Варшаві

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зірвала щорічну нараду ОБСЄ з питань людського виміру.

Джерело: Держдеп

Пряма мова: "Учора у польській Варшаві мала відкритися провідна конференція з прав людини в регіоні Європа-Євразія.

На жаль, засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч.

Ми глибоко шкодуємо через цю спробу російського уряду заблокувати перевірку погіршення стану прав людини (у РФ – ред.)".

"Сполучені Штати все ще очікують, що ОБСЄ та її держави -учасниці проведуть щорічні засідання HDIM, які передбачені законом.

Ми продовжуватимемо закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод і дозволяють громадянам притягати свої уряди до відповідальності, у тому числі шляхом вільних і чесних виборів".

"Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини.

Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов’язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати із союзниками та партнерами, щоб відстоювати принцип всеосяжного щорічного огляду людського виміру за участі громадянського суспільства".