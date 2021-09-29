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В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом з боку України та інших безвізових держав – ЗМІ

Середа, 29 вересня 2021, 14:28
В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом з боку України та інших безвізових держав – ЗМІ

Окремі держави Європейського Союзу підняли питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Про це йдеться у внутрішньому документі ЄС, з яким ознайомились Euobserver та RFERL, повідомляє "Європейська правда".

Про документ, датований 27 вересня, стало відомо напередодні подорожі глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан. Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

Серед зловживань, які викликали роздратування держав ЄС, згадуються незаконне проживання громадян з безвізових держав та необґрунтовані запити про надання притулку.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом.

У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

У документі також йдеться про понад 50-відсоткове збільшення за останні три місяці клопотань про надання притулку з боку громадян Грузії порівняно з тим же періодом у 2019-му році, до пандемії коронавірусу.

Механізм призупинення дії безвізового режиму передбачає, що збільшення більш ніж на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення може призвести до повторного введення віз.

У документі Німеччина згадує Молдову як особливо серйозний випадок, з 429-відсотковим зростанням, якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень цього року.

Італія також висловила сумніви щодо Молдови. Стверджується, що мережі торгівлі людьми, які діють через "сусідні країни", зловживають безвізом та підвищують можливість позбавлення Молдови безвізового режиму "у разі недостатнього прогресу".

Франція згадує проблеми, викликані громадянами Албанії, Грузії та Сербії.

Бельгія підняла проблему, викликану "тривожним збільшенням" клопотань про надання притулку з Молдови цього року, тоді як Чехія також заявила, що нещодавно зросли необґрунтовані клопотання про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Нідерланди є єдиним членом ЄС, який вимагав призупинити безвізовий режим з Албанією у 2019 році. Його прохання відхилила Європейська комісія.

Візовий режим ЄС для Чорногорії, Сербії та Північної Македонії був скасований у грудні 2009 року, для Албанії та Боснії - у 2010 році, для Молдови - у 2014 році, для Грузії та України - у 2017 році.

Нагадаємо, оприлюднений у серпні звіт Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимі стверджував, що в цілому Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголошував на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСбезвізУкраїна
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