Президент Німеччини заперечив загрозу скасування безвізу з ЄС для України, Молдови чи Балкан

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що окремі країни ЄС підняли питання про можливість скасування безвізового режиму з низкою країн, в тому числі Україною і Молдовою.

Про це Штайнмаєр заявив під час візиту до Кишинева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Я з подивом прочитав цю новину після приземлення. Це неправда, це - фейк", - сказав Штайнмаєр.

"Я звернувся в Федеральне міністерство внутрішніх справ і дізнався, що новина не відповідає дійсності. Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо лібералізації візового режиму", - заявив Штайнмаєр, якого цитує Publika.

Він також розповів, що Німеччина передасть Молдові 10 млн євро на проведення реформ.

"Ми знаємо, що, коли мова заходить про реформи і держсектор потрібна експертиза. Також важливо забезпечити енергетичну безпеку, безпеку системи охорони здоров'я, співпрацю на регіональному рівні. Також ми готові забезпечити політичну підтримку, в залежності від запитів", - сказав німецький президент.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Згідно з документом, Німеччина, Франція та Італія останнім часом все більше розчаровані через, як вони кажуть, зловживання безвізом. У документі згадується про зростання "правопорушень, пов’язаних з несанкціонованим проживанням" з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

Очікується, що держави-члени обговорять це питання 13 жовтня.

У МЗС України заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.