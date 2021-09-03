Дві області не відповідають вимогам "зеленої" зони
Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: У Луганській області два дні поспіль спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19: 2 вересня вони становили 51,4%, 1 вересня – 75,8% (при нормі не більш ніж 50%).
В Одеській області також зафіксовано перевищення по даному показнику: 53,7% і 70,2% відповідно.
31 серпня рівень госпіталізацій був перевищений в Івано-Франківській та Чернігівській областях, а 1 вересня – у Львівській та Херсонській областях, але станом на 2 вересня ситуація стабілізувалася.
Усі регіони України поки потрапляють у "зелену зону", відповідно до адаптивного карантину.
Нагадаємо: За добу 2 вересня в Україні зафіксували 2 693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 826 осіб, померли від ускладнень 45 хворих, одужали 1 112 осіб.
Найбільше випадків захворювання у четвер зареєстрували у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.