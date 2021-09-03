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Дві області не відповідають вимогам "зеленої" зони

П'ятниця, 3 вересня 2021, 12:05
Дві області не відповідають вимогам зеленої зони
Фото "Укрінформу"

Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: У Луганській області два дні поспіль спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19: 2 вересня вони становили 51,4%, 1 вересня – 75,8% (при нормі не більш ніж 50%).

В Одеській області також зафіксовано перевищення по даному показнику: 53,7% і 70,2% відповідно.

31 серпня рівень госпіталізацій був перевищений в Івано-Франківській та Чернігівській областях, а 1 вересня – у Львівській та Херсонській областях, але станом на 2 вересня ситуація стабілізувалася. 

Усі регіони України поки потрапляють у "зелену зону", відповідно до адаптивного карантину.

 

Нагадаємо: За добу 2 вересня в Україні зафіксували 2 693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 826 осіб, померли від ускладнень 45 хворих, одужали 1 112 осіб.

Найбільше випадків захворювання у четвер зареєстрували у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірускарантинепідемія
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