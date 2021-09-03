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Зеленський хоче подвійного громадянства, але через агресію Росії є нюанси

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:27

Президент Володимир Зеленський виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, проте наголошує, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.

Джерело: виступ президента Зеленського у Стенфорді

Пряма мова: "Так я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України. Але тут дуже важливо, чи це дійсно на часі саме сьогодні… Ви знаєте правду, що є паспортизація… була довгою впродовж більше як 20 років російськими паспортами громадян України на території Криму.

Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Біля 600 тисяч російських паспортів роздано на наших українських територіях, які зараз окуповані.

Тому подвійне громадянство сьогодні у мирний час дуже швидко парламентарі проголосували б… Питання складне через те, що є паспортизація (зі сторони РФ – ред.) і деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське. А ми повинні дуже серйозно боронити сьогодні наші кордони".

Деталі: Зеленський додав, що законодавство щодо подвійного громадянства не може бути в Україні "універсальним". Підхід до кожної окремо країни має бути різним.          

Передісторія:

  • У лютому Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів протягом розробити законопроєкт про виявлення українців з подвійним громадянством.

Українська правда
Теми: Росіягромадянство


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