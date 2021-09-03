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Вибух ракети Alpha був контрольованим: у компанії українця вважають запуск успішним

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:41
Вибух ракети Alpha був контрольованим: у компанії українця вважають запуск успішним
фото з Твіттера Jack Beyer

Американська компанія - розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, повідомила, що політ ракети Alpha було перервано згідно з протоколами безпеки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

Дослівно: "Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ було припинено командою Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту".

Деталі: При цьому, в компанії підкреслюють, що сам запуск ракети Alpha компанії Firefly Aerospace можна називати успішним.

Ракета Firefly Alpha не вибухнула мимоволі, її політ був перерваний з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії, згідно з протоколами безпеки польотів, - підкреслили в компанії.

Що передувало: 3 вересня приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Запуск відбувся о 4:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії. Після більше двох хвилин польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Ракета була підірвана.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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