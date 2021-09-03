Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати
П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:04
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика двох країн відрізняється, бо дії Росії спрямовані на те, щоб щось забрати, а не дати.
Джерело: Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США
Пряма мова президента: "У нас є спільна історія, є спільні перемоги і є дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати".
Деталі: Водночас Зеленський вважає, що "з роками щось зміниться", бо "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".
Передісторія:
- Зеленський також заявив, що в Україні неможливий авторитарний режим, бо її сильне, вільне й демократичне громадянське суспільство не допустить цього.
Ірина Балачук, УП