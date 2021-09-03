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Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:04
Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика двох країн відрізняється, бо дії Росії спрямовані на те, щоб щось забрати, а не дати.

Джерело: Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США

Пряма мова президента: "У нас є спільна історія, є спільні перемоги і є дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати".

Деталі: Водночас Зеленський вважає, що "з роками щось зміниться", бо "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийРосіяУкраїна
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