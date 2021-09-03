Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:04
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика двох країн відрізняється, бо дії Росії спрямовані на те, щоб щось забрати, а не дати.

Джерело: Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США

Пряма мова президента: "У нас є спільна історія, є спільні перемоги і є дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати".

Деталі: Водночас Зеленський вважає, що "з роками щось зміниться", бо "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський побажав Білорусі такої ж демократії, як в Україні
Поява авторитарного "дракона" в Україні неможлива – Зеленський
Зеленський зустрівся із керівником Apple
Останні новини
01:05
Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня
00:18
фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували
23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
22:39
Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
22:32
Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ
21:47
Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"
21:34
Новини економіки: 5 кроків підвищення пенсій та рекордний врожай зернових
21:20
General Motors тимчасово зупиняє 8 заводів через дефіцит мікросхем
21:08
ФСБ викрала кримського татарина після обшуків – правозахисники
21:00
Новини 3 вересня: вибух ракети, літак із депутатами ОПЗЖ
Усі новини...