Зеленський: Політика Росії – щось забрати, а не дати

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, але державна політика двох країн відрізняється, бо дії Росії спрямовані на те, щоб щось забрати, а не дати.

Джерело: Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету у США

Пряма мова президента: "У нас є спільна історія, є спільні перемоги і є дуже багато великих людей. Але так вийшло, що політика Російської Федерації інша. Інша. Направлена на те, щоб все-таки щось забрати, а не дати".

Деталі: Водночас Зеленський вважає, що "з роками щось зміниться", бо "ми все одно сусіди, і буде позитивний результат".

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