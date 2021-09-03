МОЗ назвало області, де найбільше і найменше випадків зараження штамом "дельта"
Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "дельта".
Джерело: відповідь МОЗ на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу "дельта"-штаму. При цьому 26 із них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, що характерна для "дельта"-штаму".
Деталі: У МОЗ також розповіли, що найбільше випадків штаму "дельта" зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).
- у Волинській, Київській і Донецькій – по 47 випадків.
- у Харківській області – 45,
- у Вінницькій та Луганській – по 43,
- у Житомирській та Хмельницькій – по 39,
- у Закарпатській – 37,
- у Полтавській – 31,
- у Чернігівській – 25,
- у Львівській – 24,
- у Черкаській – 20,
- у Кіровоградській – 18,
- у Києві – 20.
У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків "дельта"-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.
Передісторія:
У п’ятницю у МОЗ повідомили, що Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.