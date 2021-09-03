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МОЗ назвало області, де найбільше і найменше випадків зараження штамом "дельта"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:38
МОЗ назвало області, де найбільше і найменше випадків зараження штамом дельта

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "дельта".

Джерело: відповідь МОЗ на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу "дельта"-штаму. При цьому 26 із них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, що характерна для "дельта"-штаму".

Деталі: У МОЗ також розповіли, що найбільше випадків штаму "дельта" зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

  • у Волинській, Київській і Донецькій – по 47 випадків.
  • у Харківській області – 45,
  • у Вінницькій та Луганській – по 43,
  • у Житомирській та Хмельницькій – по 39,
  • у Закарпатській – 37,
  • у Полтавській – 31,
  • у Чернігівській – 25,
  • у Львівській – 24,
  • у Черкаській – 20,
  • у Кіровоградській – 18,
  • у Києві – 20.

У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків "дельта"-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Передісторія:

У п’ятницю у МОЗ повідомили, що Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірус
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