Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ назвало області, де найбільше і найменше випадків зараження штамом "дельта"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 14:38

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "дельта".

Джерело: відповідь МОЗ на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Станом на 31 серпня 2021 року виявлено 855 підтверджених випадків коронавірусу "дельта"-штаму. При цьому 26 із них підтверджено методом секвенування. Інші 829 випадків виявлено за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в ході якої була визначена наявність мутації, що характерна для "дельта"-штаму".

Деталі: У МОЗ також розповіли, що найбільше випадків штаму "дельта" зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

  • у Волинській, Київській і Донецькій – по 47 випадків.
  • у Харківській області – 45,
  • у Вінницькій та Луганській – по 43,
  • у Житомирській та Хмельницькій – по 39,
  • у Закарпатській – 37,
  • у Полтавській – 31,
  • у Чернігівській – 25,
  • у Львівській – 24,
  • у Черкаській – 20,
  • у Кіровоградській – 18,
  • у Києві – 20.

У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків "дельта"-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Передісторія:

У п’ятницю у МОЗ повідомили, що Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

Теми: МОЗкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган

Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"

"Недоцільно": Росія прокоментувала відмову від спостерігачів ОБСЄ на кордоні

"Помилка": у "профспілках" пояснили рекламу каналу Мураєва на Хрещатику

Одна з областей стрімко наближається до "помаранчевої" зони карантину

10-й день Паралімпіади-2020: у України ще 4 "золота" і рекорд

Усі новини...
МОЗ
Бюджет-2022: освіту планують фінансувати на 7,2% ВВП, охорону здоров'я – 4,5% ВВП
80 тисяч українців отримали друге COVID-щеплення у перший день осені
В Україні 2 477 нових випадків COVID, зростає захворюваність серед дітей
Останні новини
01:05
Байден наказав розсекретити документи з розслідування подій 11 вересня
00:18
фотоПожежу в Костелі Святого Миколая ліквідували
23:50
В ОП перерахували домовленості, яких досягли в США 
22:39
Фото, відеоПалав Костел Святого Миколая у Києві: пошкоджено орган
22:32
Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ
21:47
Андрій Шевченко: "Я не хотів йти зі збірної. Хотів продовжити контракт"
21:34
Новини економіки: 5 кроків підвищення пенсій та рекордний врожай зернових
21:20
General Motors тимчасово зупиняє 8 заводів через дефіцит мікросхем
21:08
ФСБ викрала кримського татарина після обшуків – правозахисники
21:00
Новини 3 вересня: вибух ракети, літак із депутатами ОПЗЖ
Усі новини...