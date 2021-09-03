Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ
П'ятниця, 3 вересня 2021, 22:32
Джерела Reuters серед талібів стверджують, що остання провінція Афганістану, Панджшер, перестала чинити опір.
Джерело: Reuters
Деталі: Відповідну інформацію підтвердили три джерела серед талібів.
Таліби повідомили, що наразі Панджшер перебуває під контролем.
Журналістам не одразу вдалось підтвердити ці повідомлення, але у Кабулі вже лунають святкові залпи.
Що передувало: 23 серпня бойовики "Талібану" попрямували в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.