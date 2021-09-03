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Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ

П'ятниця, 3 вересня 2021, 22:32

Джерела Reuters серед талібів стверджують, що остання провінція Афганістану, Панджшер, перестала чинити опір. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну інформацію підтвердили три джерела серед талібів. 

Таліби повідомили, що наразі Панджшер перебуває під контролем. 

Журналістам не одразу вдалось підтвердити ці повідомлення, але у Кабулі вже лунають святкові залпи.

Що передувало: 23 серпня бойовики "Талібану" попрямували в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.



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