Таліби захопили останню провінцію, яка чинила опір – ЗМІ

Джерела Reuters серед талібів стверджують, що остання провінція Афганістану, Панджшер, перестала чинити опір.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну інформацію підтвердили три джерела серед талібів.

Таліби повідомили, що наразі Панджшер перебуває під контролем.

Журналістам не одразу вдалось підтвердити ці повідомлення, але у Кабулі вже лунають святкові залпи.

Що передувало: 23 серпня бойовики "Талібану" попрямували в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.