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Бойовики “Талібану” прямують до незахопленої провінції Афганістану

Понеділок, 23 серпня 2021, 06:23

Бойовики "Талібану" прямують в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.

Джерело: AFP, угрупування в арабському акаунті в Twitter

Деталі: Зазначається, що "сотні моджахедів Ісламського Емірату прямують у бік штату Панджшер, щоб контролювати його, після того як місцеві державні чиновники відмовилися передати його мирним шляхом".

AFP пише, що провінція є оплотом бойовиків Північного Альянсу, які об'єдналися з США для повалення "Талібану" в 2001 році. Зазначається, що "малоймовірно", що "кілька тисяч партизан незабаром досягнуть успіху там, де афганські національні сили безпеки зазнали поразки, незважаючи на 20 років західної допомоги, допомоги і навчання".

Передісторія:

  • Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
  • 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
  • Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".
  • Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
  • Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.

Теми: ТалібанАфганістан


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