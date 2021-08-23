Бойовики “Талібану” прямують до незахопленої провінції Афганістану
Понеділок, 23 серпня 2021, 06:23
Бойовики "Талібану" прямують в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.
Джерело: AFP, угрупування в арабському акаунті в Twitter
Деталі: Зазначається, що "сотні моджахедів Ісламського Емірату прямують у бік штату Панджшер, щоб контролювати його, після того як місцеві державні чиновники відмовилися передати його мирним шляхом".
AFP пише, що провінція є оплотом бойовиків Північного Альянсу, які об'єдналися з США для повалення "Талібану" в 2001 році. Зазначається, що "малоймовірно", що "кілька тисяч партизан незабаром досягнуть успіху там, де афганські національні сили безпеки зазнали поразки, незважаючи на 20 років західної допомоги, допомоги і навчання".
Передісторія:
- Наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати вивід військ з Афганістану.
- 15 серпня таліби увійшли до Кабула.
- Президент США Джо Байден вважає правильним рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".
- Афганський уряд заявив про "мирний перехід влади". Президент Афганістану залишив країну.
- Видання The Washington Post писало, що бойовики "Талібану" ще з початку минулого року почали укладати угоди з представниками афганської влади, пропонуючи їм гроші, що дозволило талібам за блискавично короткий час взяти контроль над країною і дістатись до Кабула.