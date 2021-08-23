Бойовики “Талібану” прямують до незахопленої провінції Афганістану

Бойовики "Талібану" прямують в Панджшерську долину - одну з небагатьох частин Афганістану, які ще не контролюються угрупуванням.

Джерело: AFP, угрупування в арабському акаунті в Twitter

Деталі: Зазначається, що "сотні моджахедів Ісламського Емірату прямують у бік штату Панджшер, щоб контролювати його, після того як місцеві державні чиновники відмовилися передати його мирним шляхом".

AFP пише, що провінція є оплотом бойовиків Північного Альянсу, які об'єдналися з США для повалення "Талібану" в 2001 році. Зазначається, що "малоймовірно", що "кілька тисяч партизан незабаром досягнуть успіху там, де афганські національні сили безпеки зазнали поразки, незважаючи на 20 років західної допомоги, допомоги і навчання".

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