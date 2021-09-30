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Кулеба про суперечку з Угорщиною: готові дружити, але будемо бити за порушення інтересів України

Четвер, 30 вересня 2021, 11:28

Україна готова продовжувати співробітництво з Угорщиною попри наявні розбіжності, але реагуватиме на порушення українських інтересів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у Києві.

"Я за дружбу, я за співробітництво. Ми можемо безкінечно обмінюватися різкими заявами один з одним, це частина великої політичної баталії. Але принципово ми готові дружити, шукати рішення. Але якщо хтось робитиме щось, що не відповідає українським інтересам і буде бити по нас, ми будемо завжди бити у відповідь. Дипломатично, безумовно", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що попри перенесення засідання двосторонньої економічної комісії угорсько-російську газову угоду, Київ готовий рухатися по освітньому треку і захисту прав нацменшин.

"У відносинах з Угорщиною головне не плутати грішне із праведним: газ – це грішне, а захист національних меншин, дотримання прав угорської громади – це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до повноцінно нормальних стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть інтереси обох країн", - додав міністр.

Він зазначив, що у погрозах Будапешта блокувати шлях України до НАТО немає нічого нового.

"Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішено у прив'язці до комплексного вирішення питання з угорською меншиною в Україні. А це непростий вузол і його треба розв'язувати один завиток за іншим", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

Через плани підписання угоди МЗС України перенесло засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутись в Будапешті. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Угорщина звинуватила Україну в порушенні її суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом". У Кремлі заявили, що Україна "не має права" втручатися в ситуацію. 

Теми: МЗСміжнародні відносини


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