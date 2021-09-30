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У Німеччині наказали арештувати 96-річну екссекретарку концтабору, яка втекла від правосуддя

Четвер, 30 вересня 2021, 13:37

У Німеччині суд видав ордер на арешт 96-річної жінки, яка мала постати перед судом за пособництво і підбурювання до вбивства в концентраційному таборі Штуттгоф, але, за словами суду, втекла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Обвинувачена працювала секретаркою в нацистському концентраційному таборі Штуттгоф недалеко від Гданська під час Другої світової війни. Вона мала постати перед судом в місті Ітцего за звинуваченням у співучасті в убивстві за понад 11 тисячами справ.

За даними видання, обвинувачена Ірмгард Фурхнер, яка живе в будинку для літніх людей в Квікборні недалеко від Гамбурга, рано вранці в четвер дісталася на таксі до станції метро Norderstedt, і після цього зникла.

За словами обвинувачення, Фурхнер на посаді стенографістки і друкарки в концентраційному таборі Штуттгоф з червня 1943 року по квітень 1945 року допомагала керівництву табору систематично вбивати ув’язнених.

Фурхнер двічі свідчила в 1954 і 1962 роках про свою роль в Штуттгофі. У той час вона заявляла, що нічого не знала про "машину смерті" у безпосередній близькості від неї, коли вона перебувала на роботі.

Судовий розгляд ведеться палатою у справах неповнолітніх, оскільки Фурхнер на момент скоєння злочину було 18 або 19 років, тобто вона була підлітком відповідно до закону про суди у справах неповнолітніх.

Теми: Німеччина


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