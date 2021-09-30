В ЄС заговорили про нову "рекомендацію" для України задля збереження безвізу

Під час безвізового моніторингу ЄС висунув до України нову рекомендацію, якої раніше не звучало і яка є неприйнятною для Києва.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців".

"Уперше за час безвізового моніторингу ЄС висунув на адресу України ще одну "рекомендацію", якої досі не звучало. Євросоюз хоче, щоби усі безвізові держави з часом "синхронізували візову політику з європейською" - йдеться у статті.

Як зазначається, для України це – геть неприйнятно.

Це означає, наприклад, потребу запровадити візи для Туреччини чи інших дружніх до нас країн і Київ не це точно не піде.

Однак і ЄС не планує поступатися та зараз обговорює, що робити з тими країнами, які ухиляються від виконання цієї вимоги.

При цьому Україна тут також "попала під роздачу за компанію": ця вимога адресована передусім Сербії, яка стала точкою в’їзду до Європи громадян азійських держав, як-то з Бангладеша, які потім нелегально прямують до ЄС.

"Але Київ має поставити це питання руба. Вимоги до Сербії не повинні ставати умовою збереження безвізу для нас. ЄС не повинен змінювати правила під час гри. Є сподівання, що уряд та президент піднімуть цю тему також під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться менше ніж через два тижні" - наголошується у статті.

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Європейська правда