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Лукашенко: Ми з Путіним створимо союз, міцніший за державу

Четвер, 30 вересня 2021, 17:08
Лукашенко: Ми з Путіним створимо союз, міцніший за державу
Олександр Лукашенко і Володимир Путін (фото: БЕЛТА)

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що вони з главою РФ Володимиром Путіним "досить розумні", аби створити союз, який буде міцніше "унітарного утворення".

Джерело: відео інтерв'ю Лукашенко в Telegram, яке білоруські провладні ЗМІ називають "інтерв'ю для CNN"

Пряма мова: "Ми з Путіним, і керівництво Білорусі і Росії в цілому, досить розумні, щоб в рамках двох незалежних суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильнішим за унітарне утворення".

Деталі: При цьому Лукашенко заперечує, що Росія таким чином поглине Білорусь, і називає це "вигадкою колективного Заходу".

Він повідомив також, що Білорусь давно є "форпостом союзної держави" з Росією, і в країні на західному напрямку створена єдина з РФ армія, основою якої є білоруські військові.

"І в разі конфлікту нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати", - заявив Лукшенко.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоПутін
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